Lonate in Comune svela la lista a sostegno di Stefania Zanasca

Lonate in Comune è pronta per affrontare una nuova sfida e svela i nomi dei componenti della lista civica che sostiene Stefania Zanasca alle prossime amministrative:«Una squadra compatta, affidabile, che non ha mai mollato. Ci siamo sempre mostrati aperti e disponibili al confronto esterno; questo ha permesso di coinvolgere nel nostro gruppo di lavoro nuove personalità che collaboreranno con noi» – scrivono in una nota da Lonate in Comune.

Per quanto riguarda i candidati consiglieri rimangono per la maggior parte coloro che si erano resi disponibili nelle precedenti elezioni amministrative, a dimostrare una certa coesione. C’è una new entry che risponde al nome di Sonia Garbin: «Con la sua esperienza in ambito sociale abbiamo arricchito il nostro bagaglio di esperienze e conoscenze. Questo ci ha permesso di creare gruppi di lavoro competenti per i diversi ambiti di intervento».

MARCO VOLPATO, 29 ANNI, RICERCATORE UNIVERSITARIO, dopo anni di lavoro tra Pisa e Madrid, è tornato a Lonate, dove è cresciuto, con la voglia di impegnarsi per un paese più vivo, sostenibile e che guardi al futuro, dove i giovani abbiano luoghi d’incontro per sviluppare le proprie capacità e passioni. (Ambito di lavoro: Scuola, cultura, socialità)

FABIO CAPELLARO, 55 ANNI, IMPIEGATO, da diversi anni impegnato in ambito socio-politico, partecipando attivamente alla vita amministrativa lonatese come consigliere comunale per cinque mandati. Un sogno nel cassetto è l’istituzione di un organismo che possa coordinare le diverse associazioni presenti sul territorio comunale per ridar vita a Lonate. (Ambito di lavoro: Scuola, cultura, socialità)

EMILIA COLOMBO, 72 ANNI, INSEGNANTE IN PENSIONE; pluriennale esperienza in amministrazione comunale durante la quale ha contribuito, come assessore, alla nascita della nostra biblioteca. Socia-fondatrice dell’associazione culturale “La filigrana” e attiva da sempre in ambito sociale. (Ambito di lavoro: Scuola, cultura, socialità)

ANDREA GASPARINI, 43 ANNI, IMPIEGATO, RAPPRESENTANTE SINDACALE, deciso a dare il suo contributo al fine di creare spazi vivibili e progetti stimolanti per i giovani Lonatesi dove possano immaginare e costruire il proprio futuro. (Ambito di lavoro: Servizi, assistenza al cittadino)

SONIA GARBIN, 43 ANNI, EDUCATRICE SOCIO-PEDAGOGICA E ARTETERAPEUTA; ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Brera, master in Arteterapia e qualifica di Educatore socio-pedagogico. Da anni opera nell’ambito sociale, referente di progetti sull’inserimento di soggetti disabili nel territorio e progetti antibullismo nelle scuole primarie e secondarie. (Ambito di lavoro: Servizi, assistenza al cittadino)

GIORGIO USLENGHI, 58 ANNI, OPERAIO; lavora e vive a Lonate, da oltre 10 anni attivo nella vita politica lonatese e forte sostenitore per un’aggregazione sociale, culturale e sportiva che può esprimersi all’interno del nostro paese (Ambito di lavoro: Servizi, assistenza al cittadino)

GUIDO DELLA CANONICA, 59 ANNI, GEOMETRA; attivo nella vita politica lonatese dal 2009, e come consigliere comunale è sempre stato impegnato nel proporre progetti per migliorare la qualità di vita dei cittadini lonatesi. (Ambito di lavoro: Sicurezza, ambiente e territorio)

GEROLAMO MARTIGNONI, 72 ANNI, GEOMETRA; nato a Lonate, profondo conoscitore del territorio e con una pluriennale esperienza in ambito di amministrazione comunale dove ha ricoperto cariche di assessore e incarichi direttivi in Enti Sovracomunali. (Ambito di lavoro: Sicurezza, ambiente e territorio)

DOMENICO CESARETTO, 59 ANNI, ADDETTO SPECIALIZZATO. I suoi viaggi di lavoro all’estero lo portano spesso ad osservare le diverse pratiche amministrative e la sua passione per l’agricoltura ha radicato in lui un sentimento di conservazione del territorio. (Ambito di lavoro: Sicurezza, ambiente e territorio)