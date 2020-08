Lonate Pozzolo, colpi d’arma da fuoco: ferito un uomo

Spari nella notte a Lonate Pozzolo. Un uomo sui trent’anni, straniero, è stato colpito intorno a mezzanotte da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava in via Ceresio: il proiettile lo ha ferito al braccio destro. Soccorso, è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Circolo.

I carabinieri di Busto Arsizio stanno cercando di rintracciare e individuare gli autori della sparatoria.