Lozza avrà le sue piste ciclabili

Lozza avrà le sue ciclabili. È il “regalo” di Pedemontana che in questo modo risarcisce il Comune per i disagi causati dal passaggio dell’autostrada. Dopo un lungo e complesso iter, a settembre dovrebbero partire i lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali ad opera di un’impresa di Parabiago.

Le piste sono suddivise in tre ambiti, tre “anelli”che a valle si collegano con il futuro asse ciclopedonale che, passando per la Piana di Lozza, unirà la Svizzera con le piste che partono da Castiglione Olona.

«Le ciclopedonali attraverseranno i più bei tratti naturalistici nel territorio di Lozza – spiega il sindaco Giuseppe Licata– Ma questa sarà anche l’occasione per effettuare importanti interventi di sistemazione e riqualificazione in paese. Faremo lavori sul primo tratto di via Montello, sulla piazza principale del paese, nel parcheggio di via Cavaliere Brianza dove sarà realizzata uno spazio verde con giochi per bambini; ne approfitteremo per illuminare il viale verso il cimitero».

Gli anelli sono tre e saranno collegati tra di loro: questo consentirà di fare un percorso più lungo che di fatto abbraccia il paese. Il terzo tratto è quello più interessante, che riguarda la pista ciclabile della Valmorea (in viola nella cartina).

«A progetto concluso diventerà un itinerario davvero interessante per gli amanti della bicicletta – spiega ancora Licata – Cariplo finanzierà il tratto tra Malnate e Castiglione Olona (circa 7km) che verrà realizzato dalla Provincia e in questo modo agli anelli all’interno del paese si aggiungerà il lungo tratto dell’Asse della Valle Olona che da Stabio arriverà fino a Legnano». Le compensazioni ambientali connesse al passaggio di Pedemontana finanzieranno quindi un progetto che prevede sviluppi interessanti per l’intero paese, anche per chi in bicicletta non va.

«Ne beneficeranno tutti gli abitanti di Lozza e le associazioni che operano all’interno del paese – conclude il sindaco -. Gli anelli passano accanto al centro polifunzionale che stiamo realizzando (leggi l’articolo): servirà anche a supporto dei ciclisti che transiteranno da lì. Poi chiederemo alle venti associazioni di Lozza cosa vorrebbero fosse realizzato all’interno del centro e quali sono le loro esigenze. Insomma, cerchiamo di sfruttare le opere che realizzeremo con il denaro di Pedemontana, circa un milione e mezzo di euro, per cambiare un po’ il volto del paese».