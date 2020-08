Maxi controlli dei Carabinieri nella notte di Busto

Per l’intera nottata tra sabato e domenica nel territorio della Compagnia di Busto Arsizio i Carabinieri hanno svolto un servizio coordinato, disposto dal comando provinciale di Varese, in particolare finalizzato al controllo della “movida” nel centro storico e più in generale alla verifica del rispetto delle prescrizioni anticontagio. Nel corso di questa operazione sono stati identificati 153 soggetti, controllate 4 attività commerciali ed esercizi pubblici e fermate 86 autovetture.

Nel corso dei controlli è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale un soggetto che, è stato trovato fuori da un locale del centro. L’uomo era infatti sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con prescrizione di rimanere presso il proprio domicilio dalle ore 22.00 alle ore 07.00 ma si trovava in compagnia di un gruppo di amici in piena notte. Il medesimo soggetto, peraltro, benché non rispetasse il previsto distanziamento sociale era privo della necessaria mascherina di protezione;

Nel corso dei controlli sono stati denunciati per guida sotto influenza alcol tre persone: un 20enne di Parabiago, un 25enne di Samarate e un30enne sudamericano residente a Busto Arsizio, operaio e incensurato che aveva un tasso alcolemico del sangue superiore del quadruplo di quello consentito.

Segnalato anche alla competente autorità amministrativa, in quanto trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, un ventenne di Solbiate Olona perchè trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.