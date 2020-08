Nati due cuccioli di Cobo lichi alle Cornelle

Il Parco faunistico Le Cornelle dà il benvenuto a due piccoli di Cobo lichi, antilopi di forma robusta originarie dell’Africa meridionale, un maschio e una femmina nati rispettivamente il primo luglio e 13 giugno, si aggiungono alla famiglia che già popola la Savana dell’oasi conservazionistica del Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG). I nomi? Tutti da scegliere, ognuno potrà fare la propria proposta e partecipare dal 24 al 25 agosto al contest sulla pagina Facebook del Parco.

Il Cobo lichi è un ruminante, vive in grandi branchi che si spostano nella savana seguendo le piogge stagionali, rimanendo sempre in prossimità dei corsi d’acqua. Riconoscibile dal mantello dai toni giallo-rossastri, il Cobo Lichi è alto circa un metro, arriva a pesare più di 100 kg e presenta un netto dismorfismo sessuale, i maschi, infatti, possiedono corna lunghe e sottili a forma di lira. Il Cobo lichi rientra nel programma europeo ESB (European Studbook) relativo all’allevamento e alla salvaguardia di specie prossime al pericolo di estinzione. Il Parco Faunistico Le Cornelle ospita un branco che conta oggi 2 maschi adulti e 8 femmine, ai quali si aggiungono i due piccoli per un totale di 12 esemplari.

Il contest per assegnare un nome ai due piccoli si svolgerà durerà dal 24 al 25 agosto sulla pagina Facebook del Parco Le Cornelle. Chiunque vorrà potrà partecipare alla scelta lasciando un commento con il suo nome preferito sotto il post che ritrae i due nuovi arrivati. Il vincitore del concorso riceverà un biglietto d’ingresso omaggio da utilizzare durante la stagione di apertura del Parco. Verranno considerati solamente i nomi inseriti come commento a questo post. Per ogni post è possibile indicare solo un nome maschile e uno femminile. Nel caso in cui più fan proponessero il nome che sarà poi scelto dallo staff del Parco per i due piccoli, vincerà il contest colui che lo ha postato per primo, farà fede la data e l’ora riportate nel post presente sulla pagina del parco.

In questo clima di festa il Parco faunistico Le Cornelle, che ogni giorno si prende cura di oltre 130 specie animali, in occasione della festa di Sant’Alessandro, il 26 agosto, ha deciso di regalare l’ingresso a tutti i bambini, sino a 11 anni di età e fino a un massimo di due bambini per ogni adulto pagante.