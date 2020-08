Orso polare uccide un turista nelle isole Svalbard

A Longyearbyen non si parla d’altro. Stanotte un orso polare ha aggredito un turista uccidendolo. L’uomo era ospite del campeggio a pochi km dal piccolo centro abitato nelle isole Svalbard.

La notizia è stata data dalla pagina ufficiale dei servizi governativi e al momento non si conoscono le generalità della persona morta. Tra i campeggiatori era sicuramente presente più di un italiano. Io mi trovo in questa zona per qualche giorno di vacanza e questa mattina la notizia ci è stata comunicata appena siamo usciti per raggiungere il centro abitato.

Il quotidiano locale ha subito dato la notizia riportando anche i commenti della proprietaria del campeggio, una olandese che al momento non è presente sull’isola.

Da giorni venivano avvistati due orsi troppo vicini al centro abitato. In questi casi gli animali vengono catturati e rilasciati liberi a grandi distanze.

Le autorità avevano messo in allerta la popolazione e fatti del genere non succedevano da anni.

(nella foto l’ospedale in cui è stato portato l’uomo gravemente ferito)

Longyearbyen e le Svalbard prima luoghi quasi inaccessibili e abitati solo da minatori e ricercatori, negli ultimi 20 anni hanno avuto un forte sviluppo turistico con l’arrivo di diverse agenzie e l’apertura di hotel.

Noi siamo nella Gjestehuset 102, un vecchio dormitorio dei minatori oggi convertito in ostello. C’è una buona presenza di italiani sull’isola e anche un tour operator, Poli Artici che organizza diverse escursioni.

Sulle isole non si può girare soli ad eccezione del centro di Longyearbyen proprio per il pericolo di aggressioni da parte degli orsi polari.

Gli animali stanno vivendo un periodo di crisi a causa dei cambiamenti climatici. Hanno sempre più problemi a trovare il cibo e questo li spinge ad avvicinarsi alle case.

L’orso protagonista dell’aggressione è stato ferito e poi trovato morto nel parcheggio dell’aeroporto. (qui il video)