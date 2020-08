Con il progetto LuPo frontalieri in battello fino a Melide

Il battello dei frontalieri – un progetto avviato nel 2017 – è pronto ad un ulteriore salto di qualità verso quello che sarà, in futuro, il collegamento fino a Lugano.

Dal 1° al 30 settembre, da lunedì a venerdì, sarà operativa la nuova linea della Società Navigazione del lago di Lugano che collegherà direttamente Porto Ceresio e Melide via Brusino Arsizio e Morcote.

Per tutto il mese di settembre la tratta di andata e ritorno sarà gratuita per offrire agli utenti la possibilità di provare di persona l’effettivo vantaggio offerto dal servizio.

In pratica si potrà partire alle ore 6.17 da Porto Ceresio e, dopo lo scambio battello-treno a Melide, raggiungere Lugano alle 7:26 (oppure le stazioni più vicine al proprio posto di lavoro in Svizzera). All’andata si potrà prendere anche il 7.29 da Porto Ceresio e raggiungere Lugano, dopo l’interscambio a Melide, alle 8:25.

Per il ritorno si potrà partire da Lugano in treno alle 17:05 e arrivare a Porto alle 17:57, oppure partire da Lugano alle 18:05 e arrivare a Porto Ceresio alle 19:12.

Qui la tabella degli orari

Gli utenti che raggiungono Porto Ceresio in auto potranno utilizzare i parcheggi di piazzale Pozzi (gratuito dal lunedì al giovedì e al costo di un euro all’ora a partire dalle ore 18 di venerdì), oppure il parcheggio della stazione ferroviaria (al costo di un euro al giorno dal lunedì al giovedì e un euro all’ora dalle ore 18 del venerdì).

«Questo progetto – spiegano i responsabili della Società di Navigazione – è espressione di un interesse strategico, fondamentale per garantire collegamenti rapidi all’insegna dell’intermodalità treno-battello-bus. Il trasporto pubblico locale e transfrontaliero potrà svolgersi in modo più efficiente, veloce e cadenzato, mentre spariranno i tempi per il traffico stradale congestionato che ha ormai raggiunto un forte livello di saturazione. Insieme alla velocità del collegamento, verranno innalzati gli standard di regolarità e puntualità del traffico».

«Lo sviluppo della linea Porto Ceresio-Melide è anche la conseguenza di un percorso progettuale volto a fare sintesi di tutte le istanze degli utenti, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle loro richieste, di integrarsi con la rete capillare esistente e di consentire in futuro l’estensione della tratta fino a Lugano».

La linea è alla base dello sviluppo del progetto Interreg LuPo (Lugano – Porto Ceresio), che è finalizzato alla mobilità sostenibile transfrontaliera tra Lugano e Porto Ceresio e che si inserisce in un piano di cooperazione tra Cantone Ticino e Regione Lombardia, in un’ottica di potenziamento della navigazione come strumento concreto di sviluppo territoriale.

«Il progetto è stato approvato ma non finanziato nell’ambito di Interreg – spiega Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio – e dunque parte con una tratta ridotta fino a Melide e non fino a Lugano, ma è ugualmente importante che venga testato dagli utenti che in questo primo mese gratuito potranno valutare l’effettivo vantaggio dell’intermodalità, per di più con un mezzo, come il battello, molto piacevole».

«Abbiamo creduto molto in questo progetto – aggiunge il sindaco – che purtroppo non parte certo nel periodo migliore, ma siamo fiduciosi del fatto che gli utenti sperimentino i vantaggi: meno ore trascorse in auto, con tutte le incertezze in termini di incidenti e ritardi, e un effettivo taglio dei costi. Soprattutto per chi lavora in quelle aziende del Canton Ticino che hanno dimostrato concreto interesse per questa nuova modalità impegnandosi a sostenere il 50% dei costi di abbonamento per i propri dipendenti».

Naturalmente tutto il servizio è organizzato in osservanza delle norme di distanziamento sociale ed igiene in vigore a causa dell’epidemia Covid-19, a partire dalla mascherina, obbligatoria su tutti i battelli della Società di navigazione.

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano, chiamando dall’Italia il numero 0041 91 222 11 11 o scrivendo un’e-mail a marketing@lakelugano.ch