Salvini a Saronno, Telos e Collettivo Adespota pronti a contestare

Lunedì 31 agosto alle 17.30 a Saronno è stato organizzato dalla Lega l’incontro con il leader del partito Matteo Salvini, annunciato insieme a numerosi esponenti leghisti del Varesotto, praticamente tutto il gotha del Carroccio per sostenere la candidatura di Alessandro Fagioli.

Come spesso accade, in tutta Italia e in particolare a Saronno dove i movementi di contestazione sono sempre molto attenti e pronti alla mobilitazione, si è subito sparsa la voce per organizzare un presidio di protesta.

Artefici Telos e Collettivo Adespota, le due sigle anarchiche attive nella città degli amaretti, che si sono date appuntamento alle 16.30 in stazione per poi portarsi nei pressi di Villa Gianetti, dove si svolge l’appuntamento elettorale. In mezzo, i contestatori, troveranno anche gli esponenti del centrosinistra, che alle 18 hanno fissato un incontro in piazza Libertà con i parlamentari del Pd Alfieri e Malpezzi, a Saronno per parlare di scuola a sostegno del candidato sindaco Augusto Airoldi.

Prevedibile anche la mobilitazione delle forze dell’ordine, chiamate a vigilare che la situazione non degeneri, come purtroppo già successo in passato in diverse occasioni.