Scompare in acqua mentre scende in canoa, muore nella Valle di Lodrino

La Polizia cantonale comunica che oggi, sabato 22 agosto, verso le 16 nella Valle di Lodrino è avvenuto un infortunio di canyoning con esito letale.

Un gruppo di canyonisti, composto da tre persone, affrontava la parte inferiore della discesa del Riale di Lodrino, quando per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un membro del gruppo è scomparso nelle acque mentre imperversava un forte temporale. L’allarme è stato dato da un canyonista e le ricerche sono subito iniziate. Il corpo è stato recuperato poco dopo le 17. Sul posto per le ricerche sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, un equipaggio della Rega e gli specialisti del Soccorso alpino svizzero.