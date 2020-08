A Somma Lombardo l’incontro tra Antonio Conte e l’Inter

L’incontro tra Antonio Conte e l’Inter si svolge a Somma Lombardo, a Villa Bellini.

Nei pressi della struttura di Corso Europa, location utilizzata per convention, matrimoni, eventi e mostre d’arte, si sono assiepati numerosi giornalisti di varie testate nazionali, Sky, Sportitalia, Rai, Gazzetta dello Sport solo per citarne alcune.

Si è raccolta anche una piccola folla di tifosi e curiosi che a tratti creano ingorghi per via delle macchine che si fermano a guardare le telecamere e i microfoni in attesa fuori dai cancelli. Molti si sono fermati per caso e aspettano di vedere uscire i vip.

Gli addetti ai lavori sono in attesa di sapere cosa si sono detti l’allenatore dell’Inter e i vertici della società nerazzurra, presente con il presidente Steven Zhang, gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio.

Il giornalista di Repubblica Franco Vanni ha twittato un commento del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria con tanto di aneddoto calcistico: “Villa Bellini è un luogo importante per la storia recente del calcio italiano. Leggenda narra che proprio qui si siano discussi passaggi importanti dell’affare Cristiano Ronaldo, quando Marotta lavorava alla Juve”.