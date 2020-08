Supercoppa, Openjobmetis Varese scende in campo il 29 agosto

La Lega Basket Serie A ha ufficializzato il calendario della Supercoppa che aprirà la stagione 2020-21 e che si disputerà con partite di andata e ritorno.

La Openjobmetis Varese, che è stata inserita nel girone A con Milano, Brescia e Cantù, esordirà sabato 29 agosto tra le mura amiche della Enerxenia Arena contro l’A|X Armani Exchange. Martedì 1 settembre i biancorossi affronteranno in trasferta la Germani mentre tre giorni dopo, il 4 settembre, torneranno a Masnago per la sfida contro l’Acqua S.Bernardo. Lunedì 7 e giovedì 10 settembre doppia trasferta per i ragazzi di coach Caja (rispettivamente contro Cantù e Milano) che chiuderanno il girone domenica 13 con la partita casalinga contro Brescia. La prima squadra classificata di ogni girone si qualificherà per la Final Four che si disputerà alla Virtus Segafredo Arena di Bologna venerdì 18 e domenica 20 settembre. La composizione delle semifinali della Final Four avverrà mediante sorteggio. Ecco il calendario completo del girone A:

27/08/2020 – A|X Armani Exchange Milano-Acqua S.Bernardo Cantù (anticipo della giornata del 13/09/2020);

29/08/2020 – Acqua S.Bernardo Cantù-Germani Brescia;

29/08/2020 – Pallacanestro Openjobmetis Varese-A|X Armani Exchange Milano;

01/09/2020 – Acqua S.Bernardo Cantù-A|X Armani Exchange Milano;

01/09/2020 – Germani Brescia-Pallacanestro Openjobmetis Varese;

04/09/2020 – A|X Armani Exchange Milano-Germani Brescia;

04/09/2020 – Pallacanestro Openjobmetis Varese-Acqua S.Bernardo Cantù;

07/09/2020 – Germani Brescia-A|X Armani Exchange Milano;

07/09/2020 – Acqua S.Bernardo Cantù-Pallacanestro Openjobmetis Varese;

10/09/2020 – Germani Brescia-Acqua S.Bernardo Cantù;

10/09/2020 – A|X Armani Exchange Milano-Pallacanestro Openjobmetis Varese;

13/09/2020 – Pallacanestro Openjobmetis Varese-Germani Brescia.