Un unico biglietto treno e battello da tutta la Lombardia per innamorarsi del Ceresio

Porto Ceresio, Melide, Morcote e soprattutto lui, il Ceresio. Tre mete, un unico lago, raggiungibili con un solo biglietto da tutta la Lombardia grazie ad un’iniziativa che vede protagonisti Trenord e la Società Navigazione Lago di Lugano, con lo “zampino” del Comune di Porto Ceresio.

Il progetto doveva essere inaugurato a marzo di quest’anno ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare l’avvio dell’iniziativa.

L’offerta si chiama “Perle del Lago di Lugano”, ed è attiva tutta l’estate da lunedì a venerdì al costo di 19,50 euro. Si tratta del biglietto speciale treno da tutta la Lombardia per Porto Ceresio andata e ritorno più il viaggio di andata e ritorno in battello per Morcote o Melide a soli 19,50 euro.

Il biglietto è valido da lunedì a venerdì è acquistabile sul sito di Trenord nella sezione “Treni dei laghi”.

E’ possibile raggiungere Porto Ceresio ogni ora con un treno diretto da Milano Porta Garibaldi o cambiando ad Arcisate, una volta giunti sul bel paesino rivierasco sarà possibile passeggiare sul lungolago (2 km di passeggiata che ha inizio di fronte alla stazione ferroviaria), fermarsi a mangiare in uno dei tanti locali e poi prendere il battello delle 13.05 presso l’imbarcadero che si trova esattamente di fronte alla stazione ferroviaria.

A questo punto si avranno due possibilità:

1. Partenza alle 13.05 da Porto Ceresio con arrivo a Morcote alle 13.15, visita del borgo e rientro con il battello di 17:02 e arrivo a Porto Ceresio alle 17.14 o delle 18.02 con arrivo a Porto Ceresio alle 18:14.

2. Partenza alle 13:05 da Porto Ceresio e arrivo a Melide alle 13.35, ripartenza da Melide alle 14:55 con arrivo alle 15.12 a Morcote, visita del borgo e rientro con il battello delle 17:02 con arrivo a Porto Ceresio alle 17:14 o delle 18.02 con arrivo a Porto Ceresio alle 18.14.

Lo stesso biglietto ferroviario consente altre agevolazioni: a Melide di entrare a prezzo ridotto alla Swissminiatur, e a Morcote di entrare gratuitamente al Parco Scherrer fino al 31 agosto.E’ possibile inoltre avere lo sconto del 10% sul Lunch Tour, il pranzo alla carta a bordo della corsa 12 con partenza da Porto Ceresio delle 13.05.

Si ricorda che anche a bordo dei battelli vige l’obbligo di mascherina.