Va a ruba il kit per tenere pulito il Sacro Monte

Sta avendo molto successo l’iniziativa promossa dall’instancabile Giuseppe Marangon e dal suo piccolo e attivo team di ragazzini, impegnati in una bella e spontanea impresa: tenere pulito uno dei luoghi simbolo della città.

Il kit “pulisci Sacro Monte”, ideato alcune settimane fa da Marangon, sta andando a ruba. Si tratta di un’idea tanto semplice quanto efficace: un kit composto da una pinza per raccogliere oggetti lunga 80 cm, guanti e sacchetto per metterci i rifiuti. Chi lo desidera può acquistarlo al prezzo simbolico di 2 euro al bar La Pineta, oppure prenderlo e riportarlo dopo averlo utilizzato per raccogliere i mozziconi di sigarette per le vie del borgo o le cartacce sui sentieri. «Un modo per rendere le passeggiate una bella e divertente lezione di civiltà per tutti.

«Piccole grandi soddisfazioni – scrive Marangon in un post su Facebook – Sono finiti i primi 50 kit che avevamo portato al bar La Pineta e così ne abbiamo ne abbiamo portati altri 15. E’ bello vedere che qualcuno ci aiuta».

Purtroppo – sostiene – una battaglia è persa, quella dei fumatori che gettano i mozziconi a terra: «Fate caso a quanti hanno l’abitudine di buttare i mozziconi per terra. Noi qui oggi puliamo ma sappiamo già che domani sarà peggio. La cosa che fa più fa arrabbiare è trovare tantissimi mozziconi a bordo della strada che scende dal Sacro Monte, segno che chi fuma in auto poi li getta dal finestrino con il rischio anche di causare incendi. Dispiace vedere tutto questo, noi proviamo a sensibilizzare la gente e nel contempo ci divertiamo, di più non possiamo fare».

«Non possiamo che dare il buon esempio e rilanciare lo slogan dell’iniziativa: “Rispettiamo il Sacro Monte, aiutateci a tenerlo pulito”, a cui aggiungiamo l’invito a non gettare a terra i mozziconi e ad utilizzare i bidoni dell’immondizia che si trovano sulla via Sacra».