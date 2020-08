Vacanze? Il libro giusto per chi parte e per chi resta

E siamo arrivati al mese di agosto. Agosto a queste latitudini fa rima con vacanza, ma le vacanze in realtà sono tante. C’è chi parte e c’è chi resta: a ciascuno la sua avventura.

Mare

Le vacanze quest’anno sono strane, ci avviciniamo al mare con sospetto. Poi mettiamo i piedi nella sabbia, e stiamo già meglio.

E allora ci sta una corsa verso il mare e un tuffo tra le onde, per lavarci di dosso lo stress di un anno nato malissimo, sotto il segno della paura. Tornati all’ombrellone, è il momento di sfogliare un buon libro (dopo aver fatto merenda, è ovvio).

Simbolo di vita e avventura, il mare viene raccontato con le immagini con colori, suggestioni e curiosità.

Un’immersione in piena regola, restando comodamente sdraiati sul lettino.

Mare

di Chiara Carminati e Lucia Scuderi

Rizzoli editore – € 24

Vacanze in balcone

Per chi invece non si concederà una vacanza al mare, direi che leggere della bravissima Fulvia Degl’Innocenti è doveroso!

Come farà la famiglia Capossi a far credere a tutti i vicini di casa che quest’estate si concederà una meravigliosa vacanza alle Maldive? Facile: chiudendosi in casa e fingendo di partire!

Alla fine della loro straordinaria “vacanza in balcone”, per la famiglia Capossi niente sarà più lo stesso… e tutto sarà molto, molto meglio.

Vacanze in balcone

di Fulvia Degl’Innocenti

Bianconero editore – € 8