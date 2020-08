Il varesino Ivan Carletta in finale a Sanremo Rock

C’è anche un varesino in finale a Sanremo Rock. Alle finali della 33esima finale dell’evento ci sarà anche il cantautore varesino Ivan Carletta, di Bisuschio, in arte Johnny Johnatan Grass.

Dopo essersi classificato al primo posto alle selezioni per la Lombardia, nel dicembre dell’anno scorso, Ivan salirà sul prestigioso palco della città dei fiori con la canzone dal titolo “L’ultima rockstar”.

Il brano racconta il disagio dell’essere umano, che oggi è sempre più social e sempre meno sociale, di una generazione che ha ancora bisogno del contatto umano e di emozionarsi liberamente senza dover indossare alcun tipo di maschera virtuale.

Ivan è il cantante dei KMS, trio di jazz/elettronica e ha preso parte al progetto Mr. Mojo Rising per la commemorazione del quarantesimo anniversario della morte di Jim Morrison, organizzato da Decimamusa Eventi e Renato Bertossi.

Negli ultimi tempi il pubblico varesino l’ha conosciuto per i numerosi live all’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona e all’Opera Rock Cafè di Jerago con Orago come cantante della Tapparella Band, gruppo nato come omaggio a Elio e le Storie Tese. Tutt’ora è bassista della band Kill Your Idols, tributo ai Guns N’Roses. Sul palco dell’Ariston insieme a lui saliranno altri noti musicisti della zona: Marco Mengoni alla batteria, Gianantonio Felice al basso, Erio Magnoni alle tastiere e Alessandro Perrelli alla chitarra.

L’appuntamento è fissato quindi dal 7 al 12 settembre al teatro Ariston di Sanremo per la finalissima di Sanremo Rock 2020.