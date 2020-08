Ventenne di Angera arrestato: picchia un 18enne mostrando il video sui social

Una brutta storia, con origini milanesi, conclusa fuori dai confini regionali, ma con due riferimenti locali che meritano di essere sottolineati.

La vicenda è collegata a una forma esasperata di bullismo per vendetta amorosa, con protagonisti due giovani ventenni, uno nativo di Angera, l’altro di origini egiziane. Hanno costretto un 18enne a salire in casa da loro, l’hanno legato con la corda di una tapparella, e con un cellulare ecco una diretta via Instagram di mezz’ora di follia.

Arriva la denuncia al commissariato milanese di Scalo Romana, guidato dal dirigente dott. Francesco Anelli, figura nota ai legnanesi per aver guidato il commissariato legnanese della Polizia di Stato.

Scattano le indagini. Anelli guida le operazioni con l’abilità sempre riconosciuta sul nostro territorio. I due vengono individuati e arrestati. Il ventenne nativo di Angera, ma residente a Milano è stato arrestato in casa sua. L’egiziano coetaneo è stato fermato dalla polizia di Forlì in stazione mentre cercava di scappare.