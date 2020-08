Via Del Ponte a Varese ora ha un marciapiede

Via Del Ponte, che da via Maspero porta a piazza Biroldi e all’ospedale del Ponte a Varese, ora ha un marciapiede.

Galleria fotografica Via dal Ponte ha il marciapiede 4 di 5

Sono pressocchè conclusi infatti i lavori di questi giorni, che hanno portato alla creazione, nella parte più bassa della via tra via Maspero e via Buonarroti, di un nuovo marciapiede.

Un lavoro che poi si unirà al tratto superiore, da via Buonarroti a piazza Biroldi, che diventerà strada totalmente pedonale, nell’ambito della riqualificazione del progetto stazioni.