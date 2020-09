A8: una notte in meno di chiusura tra Castronno e Cavaria per pavimentare l’autostrada

Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure previste nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, del tratto compreso tra Castronno e Cavaria, verso Milano e dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Varese.

Confermate invece, come da programma, le chiusure previste dalle 2 di giovedì 17 alle 6 di venerdì 18 settembre, per consentire lavori di pavimentazione, che prevedono la chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno e Gazzada Buguggiate, verso Varese, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Brughiera est”, situata all’interno del suddetto tratto: in alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, si potrà percorrere la SP341 e la SP57, con rientro sulla A8, allo svincolo di Gazzada Buguggiate.

Contestualmente, è prevista anche la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Milano: in alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Gallarate, al km 29+900.