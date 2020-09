Addio a Paolo Rotelli

Cordoglio nella comunità varesina per la scomparsa di Paolo Rotelli, per anni personaggio di rilievo negli ambiti della sua attività professionale, quella della odontotecnica, e di quella sportiva, svolta in chiave amatoriale ma esemplare al punto di essere spesso un riferimento per tecnici e dirigenti di società di grandi tradizioni.

L’attenzione e la dedizione alla comunità cittadina hanno caratterizzato l’azione anche della moglie Clara e della figlia Paola su un fronte culturale impegnativo come l’insegnamento, e per mamma Clara da ricordare anche la sua attività per il bene. Cittadino e nazionale rappresentato dal Sacro Monte. Luca, l’erede maschio del carissimo Paolino è da tempo addirittura uno dei massimi studiosi nazionali dell’ambiente, in particolare in ordine al sistema d parti di Alpi e Prealpi.

La malattia ha piegato, ma non vinto un grande concittadino che pur amico di noi giornalisti, mai ha voluto o cercato la ribalta, la grancassa: infatti ha offerto in silenzio la sua lunga e credibile esperienza, a chi poteva utilizzarla come servizio ai cittadini, tanto da diventare un positivo consigliere segreto di chi Si occupava dei problemi del “grande sport”. varesino.

Grazie. Paolo, anzi Paolino. come ti chiamavano gli amici. Un ringraziamento sentito perché nei fatti e in un grande silenzio hai dimostrato di amare e servire la tua città. Varese ti saluterà alle 15,30 Nella chiesa di San Massimiliano Kolbe. Un saluto, un grazie non roboanti, ma sinceri. E tanto affetto ci saranno sempre anche per i tuoi cari dei quali condividiamo la sofferenza.