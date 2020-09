Alunno positivo al Covid, una classe delle elementari di Lavena Ponte Tresa in isolamento

Dopo Induno Olona anche a Lavena Ponte Tresa si registra una classe delle scuole elementari in isolamento perché uno degli alunni è risultato positivo al Covid-19.

Lo ha comunicato oggi pomeriggio il sindaco Massimo Mastromarino: «mmediatamente – in piena collaborazione con Ats Insubria e Dirigenza scolastica e in accordo con le disposizioni anti-contagio vigenti – è stata posta in isolamento fiduciario l’intera classe di appartenenza. Rivolgo i miei auguri di decorso rapido e positivo al bambino risultato contagiato e esprimo la mia vicinanza alle famiglie i cui bambini dovranno rispettare la quarantena».

«Quanto successo ci ricorda che tutti noi, quotidianamente, possiamo entrare in contatto con una persona positiva al Covid-19 e dunque tutti noi dobbiamo sempre essere attenti e rigorosi nel mantenere le precauzioni che possiamo e sappiamo essere più efficaci: portare la mascherina, osservare il distanziamento sociale adeguato in presenza di estranei e tenere un’accurata igiene delle mani. Comportamenti virtuosi che ci permetteranno di superare anche questa difficoltà».