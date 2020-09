Appuntamento coi Beatles al parco di Castelletto Ticino

La musica dei Beatles inonderà il parco Sibilia di Castelletto Sopra Ticino. Domenica 9 settembre il Gruppo Caronte si esibirà in “Let it be”: un concerto dedicato al 50° anniversario dello scioglimento del gruppo inglese.

La formazione composta da Alberto Martinelli (violino), Gabriele Miglioli (violoncello), Elena Trovato (arpa) e Luigi Signori (pianoforte e voce) ripercorrerà l’intera storia dei Beatles attraverso un ricco repertorio che dal primo brano inserito in classifica andrà fino all’ultimo pubblicato prima dello scioglimento del gruppo.

I brani verranno eseguiti secondo un arrangiamento originale per violino, violoncello, arpa, pianoforte e una voce rock. «Una proposta musicale “In veste classica” – commentano gli organizzatori – che si adatta perfettamente all’orario dello spettacolo, e che consentirà di godere di brani molto noti proposti però in maniera insolita, con una formula che il Gruppo Caronte propone con grande successo da oltre 33 anni di attività».

Il concerto è organizzato dal Comune di Castelletto Sopra Ticino e dall’Assessorato alla Cultura , con il contributo della Fondazione Crt. L’ingresso sarà libero e gratuito, ma bisognerà rispettare tutte le norme contro la diffusione del Coronavirus indicate nell’ultimo Dpcm.