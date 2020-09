Arrivano le ruspe alla Ex Traferri: la demolizione in una settimana

Era abbandonata da trent’anni, ora la ex Traferri in via Carcano a Varese è in via di demolizione: i lavori dureranno circa una settimana.

Galleria fotografica La demolizione dell'Ex Traferri 4 di 16

Insieme all’adiacente area della ex falegnameria Fidanza, ora nell’area Biumo Stazioni ci sono oltre 6000 metri quadri di terreno edificabile all’interno dell’area del Masterplan delle Stazioni: ad acquisire entrambi i terreni è stata la società milanese Vicom, che si occupa tra l’altro di riqualificazioni urbane.

«Speriamo e siamo convinti che sia solo una delle aree che si rigenereranno presto – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – Grazie a questo grande progetto di riqualificazione della zona, che abbiamo promosso da ultimo con il masterplan, ma che è un percorso che viene da lontano, dall’inizio della nostra amministrazione».

I lavori attuali, per ora, sono solo di demolizione, legati agli incentivi previsti per la rigenerazione: «Da subito abbiamo instaurato questo meccanismo che chiamo “della tabula rasa”: prima si demolisce e poi si progetta. Un metodo che ha dato atto a molti interventi e molte rigenerazioni».

Le demolizioni sono iniziate lunedì su un’area di 2400 metri quadrati: «Un’area che fa parte del masterplan delle stazioni, e che ci ha permesso di poterla demolire usufruendo dell’incentivo fiscale – spiega Marco Vanoni, progettista – Ora comincia la concertazione con il comune sulla nuova edificazione. Il comparto comprende oltre 6000 metri quadrati di superficie edificabile a commerciale, terziario e residenziale».

Ad assistere alla demolizione – oltre all’assessore all’urbanistica Andrea Civati, il sindaco Davide Galimberti, e il progettista Marco Vanoni – anche Gianluca Zanella, amministratore della Vicom, società promotorice dell’iniziativa e proprietaria dell’area: «Noi siamo imprenditori italiani, ma con partner svizzeri – spiega – Tre anni fa ci hanno proposto l’acquisto della ex Fidanza. Per questo siamo andati a parlare all’Amministrazione, che ci ha raccontato i progetti in campo e l’ipotesi del masterplan. Ci abbiamo creduto, e cosi abbiamo cominciato ad acquistare prima l’ex Segheria, che abbiamo poi demolito grazie agli incentivi che ci hanno permesso di abbattere anche questo immobile. Il primo acquisto è stato fatto senza un’idea precisa, semplicemente perchè l’area era interessante. Poi c’è stata l’occasione di acquistare anche quest’ultima, che appartiene al fallimento Fim, e ora possiamo pensare a un progetto unitario che abbia un senso anche per la città».