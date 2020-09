Auto ribaltata in superstrada 336, l’intervento nella notte a Lonate Pozzolo

Nella serata di martedì 17 settembre un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo la carreggiata della superstrada 336 nel tratto che attraversa il territorio di Lonate Pozzolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 e i vigili del fuoco del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti per rimettere in sicurezza l’area. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

Sul posto è stato soccorso un uomo di 50 anni trasportato in ospedale a Legnano in codice giallo.