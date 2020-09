Tra avventure che si ripetono o ribaltano stereotipi

Buon settembre a tutti voi lettori!

Mi viene in mente sempre il film con Mag Ryan, “C’è posta per te” quando Tom Hanks le scriveva che settembre è quel mese in cui ti viene voglia di regalare un bouquet di matite ben temperate.

Mai come quest’anno sono felice che ricominci la scuola e ci auguriamo tutti che non ci siano problemi di virus per nessuno.

Questa settimana sono a Canazei per un camp di scrittura creativa del quale sono responsabile.

Abbiamo letto tanti libri diversi e tra tutti ne ho scelti due per voi.

Il fantastico viaggio del signor Acqua

Il primo libro che consiglio è di Agostino Traini che spiega ai bambini più piccoli (dai quattro anni) il lungo viaggio del signor acqua: d’estate gioca con i bambini, in autunno si trasforma in nuvola e viaggia per il mondo. Con la primavera il sole torna a splendere e il signor acqua diventa di nuovo liquido e torna al mare a giocare con i bambini!

Un racconto che è corredato, alla fine, di una piccola guida per salvaguardare il nostro Pianeta.

di Agostino Traini

Il battello a vapore Piemme editore – € 8,90

La bambina che salvò il Principe

Il secondo libro è La bambina che salvò il Principe di Stacy Gregg.

Una storia meravigliosa e un’avventura da vivere.

Mira, giovane profuga siriana, incontra un cavallo nella foresta di Berlino.

Insieme saliranno sul podio del Grand Prix e insieme torneranno indietro nel tempo, fino alla Polonia della Seconda Guerra Mondiale quando un’altra bambina coraggiosa rischiò tutto per salvare il suo amato cavallo.