Bambini, giovani e adulti a scuola di teatro con il Periferico

Presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia riprendono i corsi di teatro con gli insegnanti di Teatro Periferico.

Sono aperte le iscrizioni a tre livelli di corso per principianti: bambini, 8 – 13 anni, il sabato dalle 15.00 alle 16,30 condotto da Giorgio Branca; giovani, 14 – 17 anni, il martedì dalle 18.00 alle 20.0 e adulti, dai 18 anni in su, martedì dalle 20.00 alle 22.00 con Dario Villa.

I corsi si prefiggono di insegnare gli strumenti principali dell’arte teatrale (espressività corporea e vocale, ascolto, relazione, improvvisazione, ritmo e recitazione), per bambini, ragazzi, principianti, persone appassionate al teatro e alla ricerca di occasioni per esprimere la propria creatività o professionisti che vogliono integrare le loro competenze lavorative con tecniche teatrali.

All’interno dei gruppi, che verranno formati considerando le norme anti covid, ogni partecipante troverà spazio per sviluppare i propri talenti, in un contesto inclusivo, per favorire la socializzazione e l’educazione al bello, anche attraverso la visione degli spettacoli della stagione “Nuove latitudini” che inizierà ottobre tra Cassano Valcuvia e Varese con spettacoli nella natura, di teatro di figura e teatro d’oggetti.

Info e prenotazioni: info@teatroperiferico.it http://www.teatroperiferico.it/homepage/stagione-

latitudini-2020-2021/