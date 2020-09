Bicistoria porta alla scoperta della “Via dei Campi”

Torna la “Bicistoria” a Lonate Pozzolo: dopo qualche inevitabile incertezza legata al periodo, l’assessorato alla Cultura propone il tradizionale appuntamento nella giornata di domenica 27 settembre.

Un percorso guidato – 20 Km circa su terreno misto (sterrato, piste ciclabili, asfalto) – in bicicletta tra natura e storia, quest’anno guidata dal tema “Le vie dei campi”.

L’itinerario e l’accompagnamento sono a cura di Luciano Turrici, guida naturalistica ed escursionistica del Parco del Ticino.

Il ritrovo è alle 8.45 di domenica 27 settembre al municipio di Lonate, in via Cavour 20.

Ore 9.00 partenza, con il percorso che partirà dall’ex Camposanto (Via Crucis Chiesa di S. Ambrogio), passaggio dal Campo delle Rimembranze, da Via Gaggio e di qui al “Campo di Bombardamento” (usato fino agli anni Trenta per esercitazioni aeree), dal campo della Battaglia di Tornavento, dal Campo della Promessa (ex aeroporto militare di Lonate), Campo delle Olle, da S. Antonino e dal Campo fiorito.

Rientro previsto alle ore 12.30.

I posti sono limitati e si può prenotare mandando una mail a luciano.turrici@gmail.com o al numero 320 0318285. Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina, rispettare le norme di distanziamento e quelle del Codice della Strada.

IN CASO DI PIOGGIA L’INIZIATIVA VERRÀ ANNULLATA Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura 0331/303622