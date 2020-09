Buona Pro Patria ma senza l’acuto: il Renate vince 1-0

Finisce 1-0 per i padroni di casa del Renate la quarta amichevole del precampionato della Pro Patria. Un percorso fatto di esperimenti, prove, attenzione ai dettagli: anche oggi i tigrotti subiscono poco, soprattutto nel secondo tempo, ma forse manca ancora qualcosa lì davanti, in termini di concretizzazione. Manca insomma un 9 puro, di peso. Buona comunque la prova del figliol prodigo Banfi, che in questa pre-season sta dimostrando di poter essere una soluzione, magari a partita in corso.

Il Renate ha un’occasione dopo soli 5 minuti, quando Kabashi trova Grbac tra linee. Il suo sinistro ad incrociare finisce a lato di un soffio. Risponde la Pro al 13’, con un’azione in contropiede propiziata da un anticipo di Boffelli, da lì a Bertoni che trova Ferri in area. Il 2002 calcia a botta sicura ma Bagheria sfodera una grande parata e protegge lo 0-0.

I nerazzurri spingono e tra il 23’ e il 25’ vanno due volte al tiro: prima Anghileri scalda i guanti a Greco, poi Galoppini dal limite non trova la porta. Il vantaggio del Renate arriva al 33’, con il filtrante di Kabashi che trova benissimo Galoppini il quale di esterno sinistro porta avanti i suoi. La Pro risponde con Banfi che di destro non trovo al porta di poco. In chiusura di primo tempo i tigrotti spingono: prima Boffelli e poi Ghioldi provano a far breccia nella difesa di casa, ma il primo viene murato e il secondo non trova lo specchio.

Secondo tempo un po’ avaro di emozioni. Al 68’ Galoppini serve Esposito il cui piattone sinistro viene bloccato dall’uscita tempestiva di Magnano. Poco dopo un’occasione ce l’ha Le Noci, sempre pericoloso su punizione. Questa volta però non calcia ma serve Fietta, il cui colpo di testa finisce alto. A poco dalla fine sempre Le Noci trova Colombo che controlla e calcia di sinistro. La difesa del Renate respinge, per poi ripetersi sul tentativo di Ferri. E per portare a casa questa vittoria estiva ai danni dei biancoblu.