La Pro Patria orfana di Patria Testa cerca il riscatto contro il Renate

(foto di Roberta Corradin)

Non sarà facile per la Pro Patria reagire alle due botte rimediate questa settimana in meno 72 ore, dentro e fuori il campo da gioco. Dopo l’inaspettata (e anche immeritata) sconfitta maturata all’ultimo secondo contro il Fiorenzuola, la seconda tegola in casa biancoblu è l’abbandono della Patria Testa, costretta a dimettersi dalla presidenza della società per incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale a Busto Arsizio, dove è stata eletta nella lista civica del riconfermato sindaco Antonelli.

Uno scenario – sconfitta e dimissioni – che presenta analogie con quanto visto a fine ottobre a Masnago, quando, come un fulmine a ciel sereno, Andrea Conti ha dato le dimissioni dalla Pallacanestro Varese. Incompatibilità con El General Scola in quel caso. La sostanziale differenza sta nel fatto che la scelta della “Lady Tigrotta” è dettata unicamente dalla sua discesa in campo nella politica locale, senza quindi moventi sportivi, e nei 10 giorni di tempo a disposizione da quest’ultima per vedere le proprie quote che permettono di “ammortizzare” il colpo.

Momento delicato dunque per i tigrotti, anche perché oggi pomeriggio, domenica 14 novembre, nella tredicesima del Girone A di Serie C dovranno fare i conti contro il Renate di Roberto Cevoli, che nonostante lo scivolone a Piacenza (sconfitta per 3 a 1), resta una squadra “dall’alto coefficiente di difficoltà” (ad ottobre 5 vittorie e un pareggio), merito soprattutto del bomber di serie C: Francesco Galuppini, una macchina da gol con 12 gol in 13 partite, senza dubbio principale responsabile dei 26 punti dei brianzoli in classifica (praticamente il doppio dei bustocchi, 14).

“La difficoltà della gara sarà altissima”, spiega Prina nella conferenza stampa pre-partita: «Si sta delineando un campionato dove c’è un equilibrio anche nei numeri della classifica e noi Arriviamo da una sconfitta che ci brucia davvero tanto. Come abbiamo vissuto in settimana le notizie extra campo sulla società? Direi normalmente, senza indicazioni particolari – risponde Prina, per spegnere un po’ di fuoco -. Non sono cose di competenze mie e della squadra: noi siamo talmente concentrati sullo spogliatoio, sul campo con l’obiettivo di portare a casa dei punti e cancellare i 30 secondi finali contro il Fiorenzuola».

La trasferta al Meda, squadre in campo alle 14:30, sarà dunque l’occasione per ripartire e dimostrare che “la sconfitta di domenica scorsa contro il Fiorenzuola si è trattato unicamente di episodio dopo una buona prestazione”. Anche perché giunti a novembre, è oramai arrivato il momento di portare a casa punti e mettere il cosiddetto fieno in cascina in un campionato dove zona playout e zona playoff sono distanti solo tre punti, con ogni goccia che diventa preziosa e fondamentale a determinare le sorti della stagione.

Contro il 4312 a “falso rombo” del Renate Prina sembra ancora una volta intenzionato a riconfermare il 352 tigrotto, modulo che dà l’opportunità di difendere a 5 uomini in una partita che sarà votata alla difesa: «In questa settimana abbiamo trasmesso consapevolezza per avere una fotografia ben chiara di quella che sarà la nostra partita difensiva non dimenticando però che abbiamo tutte le armi per vivere questa partita con una alta concentrazione: i numeri del reparto offensivo del Renate sono veramente straordinari, che non si vedono nei campionati equilibrati e ho l’impressione che questo equilibrio potrà andare avanti tutto l’anno. Dobbiamo tuttavia dare a questi numeri il giusto valore, la giusta attenzione mettendo il nostro feroce desiderio di portare a casa un risultato. In particolare, domani mi aspetto un qualcosa in più per la ferita sanguinosa che ci portiamo avanti da domenica: il nostro secondo tempo migliore della stagione è stata rovinata da un qualcosa a cui è difficile dare una spiegazione».

DIRETTAVN – La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

GLI ARBITRI – Sarà Stefano Nicolini della Sezione di Brescia ad arbitrare Renate – Pro Patria, in programma per Domenica 14 Novembre alle ore 14.30 presso lo Stadio “Città di Meda” di Meda. A completare la terna, gli assistenti Francesco Cortese della Sezione di Palermo e Rosario Antonio Grasso della Sezione di Acireale. Quarto Ufficiale Daniele Virgilio della Sezione di Trapani.

LA CLASSFICA – Sudtirol 33 – FeralpiSalò, Padova 27 – Renate 26 – Pro Vercelli 20 – Triestina 19, AlbinoLeffe – JuventusU23 18 – Lecco 17 – Piacenza 16 – Seregno, Trento, Fiorenzuola 15 – Mantova, PRO PATRIA 14 – Virtus Verona 13 – Pergolettese 12 – Legnago, Giana, Pro Sesto 11