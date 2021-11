Matteo Sabba e Patrizia Testa scelgono il consiglio comunale: “Via le incompatibilità”

Hanno scelto di rimanere in consiglio comunale e svestirsi di tutte le cariche che ricoprono ma che non consentirebbero lo svolgimento del loro ruolo istituzionale. Patrizia Testa si dimetterà dalla presidenza della società calcistica Aurora Pro Patria e Matteo Sabba lascerà la presidenza del Distretto del Commercio e dell’associazione BB3.0 tramite la quale gestisce il chiosco del parco Comerio di via Magenta a Busto Arsizio.

Avranno dieci giorni di tempo a far data da ieri, martedì, per comunicare una decisione in merito alla risoluzione delle loro incompatibilità ma ormai le decisioni sono state prese e si tratterà solo di attendere le azioni conseguenti.

Entrambi fanno parte della lista civica Antonelli sindaco e sono personaggi molto noti in città. Patrizia Testa è apprezzata proprietaria della squadra biancoblù che ha salvato da un destino incerto e ha riportato nel calcio professionistico. Matteo Sabba viene dall’attivismo politico giovanile legato a Comunità Giovanile, è stato tra i fondatori e promotori della lista Busto Grande e ultimamente aveva ricoperto ruoli nell’ambito del commercio cittadino.