Il Campus diffuso a Biumo si realizza con il project financing

Il futuro del nuovo campus diffuso di Biumo Inferiore, progetto per il quale l’amministrazione comunale e l’università degli Studi dell’Insubria hanno vinto negli scorsi mesi un bando da 8 milioni di euro, sarà legato a un project financing.

COS’È LA FINANZA DI PROGETTO

La finanza di progetto (in inglese: project financing) è un’operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine di un progetto, in cui il compenso del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dalla attività di gestione o esercizio dell’opera stessa (Fonte: Wikipedia).

In Italia, la finanza di progetto ha trovato spazio prevalentemente nella realizzazione di opere di pubblica utilità. In questa configurazione di project financing i soggetti promotori – di norma aziende private – propongono alla Pubblica amministrazione la “proposta” di finanziare, eseguire e gestire un’opera pubblica, il cui progetto è stato già approvato, o sarà approvato, in cambio degli utili che deriveranno dai flussi di cassa (detti anche cash flow) generati per l’appunto da un’efficiente gestione dell’opera stessa.

A VARESE MODALITÀ GIÀ UTILIZZATA PER IL PALAGHIACCIO

La formula è già stata sperimentata in città per il Palaghiaccio e prevede un primo passaggio con la consegna delle domande da parte degli operatori economici interessati, che dovranno essere consegnate entro il termine delle 12 del prossimo 9 ottobre.

Per consultare il testo completo dell’avviso pubblico è possibile cliccare qui, per entrare nella pagina del sito del comune con le informazioni.