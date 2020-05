Ci sono i finanziamenti per il “campus diffuso” di Biumo

Il Cipe ha accettato la richiesta di finanziamento del progetto di campus diffuso a Biumo Inferiore, Varese.

A dirlo, il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’8 maggio 2020, che allega la lista dei progetti integrati di edilizia residenziale sociale che sono stati ritenuti finanziabili.

Quella del comune di Varese è tra le cinque proposte accettate – tre a Milano, una a Brescia e una, appunto, a Varese – con una somma peraltro che non si discosta di molto rispetto a quella richiesta: il progetto per il campus prevedeva infatti una richiesta di finanziamento di 8.686.608 euro, la somma riconosciuta è di 8.029.699.

I DETTAGLI PRESENTATI POCO PRIMA DEL LOCKDOWN

I dettagli dell’importante progetto di riqualificazione, contenuto in un protocollo d’intesa, erano stati resi noti dal Sindaco Davide Galimberti, accompagnato dagli assessori Civati e Buzzetti e dal Rettore dell’ateneo Angelo Tagliabue insieme al direttore generale Marco Cavallotti e il professor Andrea Moriondo delegato del rettore all’accoglienza a fine febbraio. L’opera in sé costerà 10 milioni e 800.000 euro di cui 200.000 per opere migliorative del quartiere quali marciapiedi, illuminazione e un’area ludico ricreativa nel vicino parco di via Arconati .



I posti letto totali saranno 64. Una parte sarà collocata nello stabile comunale di via Cairoli , 48 letti suddivisi in camere doppie e singole, dove si interverrà al primo piano mentre al pian terreno verranno realizzati dei servizi in condivisione. Le altre palazzine sono in via Nicolini, via Frasconi e poi un palazzo storico attualmente in stato di abbandono in via Walder: in totale 16 letti divisi in 12 camere.

La trasformazione del quartiere andrà di pari passo anche con il potenziamento dei servizi, soprattutto dei collegamenti con l’area accademica.