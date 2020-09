Castellanzese ancora ko, la Sestese vince 2-0

Un altro test negativo, almeno nel punteggio, per la Castellanzese. Al “Bellini” i ragazzi di mister Achille Mazzoleni sono stati sconfitti in amichevole 2-0 dalla Sestese, formazione di Eccellenza.

Dopo un primo tempo equilibrato, con i neroverdi pericolosi ma senza gol, nella ripresa i tanti cambi hanno condizionato la sfida e nel finale di gara la Sestese ha trovato la via del gol in due occasioni. Al 31′ è stato Trevisan a mettere in rete il vantaggio sestese, al 38′ Caraffa ha raddoppiato chiudendo i conti.

La Castellanzese è ancora in fase di sviluppo, mister Mazzoleni sta provando diverse soluzioni per trovare la quadra giusta in vista dell’inizio del campionato distante ormai dieci giorni. Nota positiva: l’esordio in neroverde del nuovo attaccante Bigotto, classe 1995 lo scorso anno al Borgosesia.