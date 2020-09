A Castelseprio, sulle orme dei Longobardi

Per il mese di settembre al Parco Archeologico di Castelseprio – luogo Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2011 – riprendono gli incontri gratuiti per approfondire la storia della civiltà longobarda.

I temi della vita quotidiana nell’antichità e i metodi di ricerca archeologica, narrati da archeologi professionisti con un linguaggio e una proposta adatta a tutti, grandi e piccoli.

PROGRAMMA

Sabato 5 settembre

AL SOLDO DI CHI? – Durata > 90 minuti

Tremissi, Grossi ed Imperiali: la monetazione a Castelseprio a partire dai ritrovamenti degli scavi archeologici e con un Interessante confronto con l’intera produzione monetaria nell’area di Milano tra XIII e XIV secolo.

Ritrovo > ore 10:30 presso l’Area Archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513

Sabato 12 settembre

IL TEMPO DELLA VITA: BAMBINI E ADULTI NELLE NECROPOLI – Durata > 90 minuti

Il tempo della vita: neonati, bambini ed adulti delle necropoli di S.Paolo e in quella di S. Maria foris portas.

La necropoli della chiesa di S. Paolo, oggetto di scavi tra il 2013 e 2014, ha permesso di scoprire le storie di neonati e bambini, sepolti con cura in questo luogo. Cosa possiamo sapere della loro vita e della loro morte?

Ritrovo > ore 10:30 presso l’Area Archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513

Sabato 19 settembre

LUNGO LE MURA: SOLDATI PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO – Durata > 90 minuti

Basilarda, punta di picca e nove cuspidi di freccia: quali armi e armature indossavano i soldati di Castelseprio? Chi erano e come vivevano i militari che hanno difeso il Castrum nei suoi lunghi secoli di vita?

Ritrovo > ore 10:30 presso l’Area Archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513

Ad ottobre gli incontri proseguono con tre tematiche naturalistiche, a cura di AstroNatura Cooperativa Sociale: per saperne di più e rimanere aggiornati sulle proposte è possibile registrarsi alla newsletter al sito www.archeologistics.it oppure consultare gli appuntamenti sul portale insubriparksturismo.eu.

Gli eventi a capienza ridotta e in rispetto della vigente normativa sul contenimento della diffusione del covid-19, sono realizzati in collaborazione con Parco RTO Rile-Tenore-Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, “Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Lecco, Sondrio e Varese”, Archeologistics snc e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Tutte le iniziative sono gratuite e su iscrizione al numero 328.8377206 (solo WhatsApp) oppure online su insubriparksturismo.eu

Ufficio stampa

Email: press@archeologistics.it

Tel: 328.8377206