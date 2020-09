Cuvio, i bambini artisti inaugurano i mosaici nelle vie del paese

Una passeggiata fra arte, cultura, musica, educazione civica e amore per i luoghi. È quanto si potrà gustare nel centro sotrico di Cuvio nella via che porta dall’area festa alla scuola dell’infanzia dove i bambini-artisti hanno realizzato una serie di mosaici che abbelliranno il loro paese.

Si è difatti da poco conclusa la terza edizione dei laboratori di arte musiva dedicato ai bambini e al loro territorio. Questa volta i mosaici realizzati dai piccoli allievi del maestro Arend, sono entrati nel mondo delle fiabe e dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sanciti nella Convenzione dell’Unifcef.

«Le fiabe ci insegnano a “navigare” la vita, mettendoci nei panni dei loro protagonisti e i bambini hanno bisogno di scoprire, in un ambiente sicuro (quello delle fiabe), che le cose brutte accadono a tutti», dicono gli organizzatori dell’iniziatival’associazione culturale no-profit Il Pargolario di Cuvio.

Le tavole dedicate ai diritti dei bambini hanno invece voluto rispondere, con una modalità

incisiva e indelebile, all’appello di Unicef, perché nessun diritto è acquisito per sempre e

addirittura ci sono paesi del mondo in cui i bambini vedono negati i propri diritti sin dalla

nascita. Nonostante le difficoltà di rappresentare dei temi astratti i bambini si sono lanciati

con il solito entusiasmo anche su queste tavole, rivendicandone e aggiungendone una

inizialmente non prevista: quella sul “diritto all’istruzione”.

La posa dei mosaici in vista alla pubblica via rappresenta una sintesi tra arte e il luogo: l’arte è quella musiva, il luogo è Cuvio.

L’inaugurazione delle nuove tavole avverrà sabato 3 ottobre alle ore 14.30 all’aperto in via E. Maggi, nel piazzale adiacente alla Scuola per l’Infanzia di Cuvio, con interventi degli Enti Patrocinanti, del Comitato Provinciale di Varese per l’UNICEF – Fondazione onlus, del mosaicista Arend e dei suoi piccoli allievi.

A seguire, in località Bosc di Lesc, per coloro che hanno già prenotato, lo spettacolo teatrale “Boschi Favolosi” in collaborazione con Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, di Giorgio Roncari (storico della Valcuvia) e dell’Azienda Agricola “Pardes” dei Fratelli Panozzo.

Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente,

dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.

Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriale che portano in sé i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation.

Non un semplice mecenate, ma il motore delle idee. Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it

Si ricorda che al fine di contribuire al contenimento della situazione epidemiologica si

dovranno osservare le disposizioni in vigore al momento dello svolgimento dell’evento.

In caso di maltempo la manifestazione è annullata.