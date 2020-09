Domenica il congresso provinciale dei Giovani Democratici di Varese

Dopo un rinvio di 6 mesi a causa dell’emergenza sanitaria, domenica 27 Settembre alle ore 17.30 presso gli spazi della Festa de l’Unità del Borgorino adibiti al confronto politico nel rispetto delle misure di sicurezza, si terrà il Congresso provinciale dei Giovani Democratici di Varese dove verrà eletto il Segretario provinciale dell’organizzazione giovanile.

Matteo Capriolo, segretario provinciale uscente e unico candidato, si ricandiderà alla guida della giovanile del PD. “L’emergenza sanitaria ha aperto una fase nuova per la politica giovanile.” Afferma Capriolo “Viviamo un in un periodo in cui le giovani generazione necessitano di nuovi interlocutori che sappiano ascoltare le istanze di una generazione spesso inascoltata ed esclusa. Per questo i Giovani Democratici devono trovare la forza di essere un’organizzazione in grado di rappresentare i tanti giovani che hanno bisogno di far sentire la propria voce.”

Il pomeriggio congressuale verrà aperto dal saluto del segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Corbo e della vicesegretaria Alice Bernardoni oltre che dal Senatore Alessandro Alfieri e dal Consigliere Regionale Samuele Astuti. I lavori proseguiranno all’insegna del dibattito sulla relazione del segretario uscente e sul programma congressuale.