Due presentazioni di libri a Villa Restelli con la casa editrice People

Venerdì 4 settembre, il tour estivo #20destatetour della casa editrice People farà tappa in Villa Restelli a Olgiate Olona, con la presentazione del libro “Prince. Il corpo del figlio” di Chiara Alessi, protagonista di una iniziativa salita alle cronache internazionali e di “Camminare” di Stefano Catone. studioso di migrazioni e appassionato di montagna.

I due libri sono legati tra loro da un sottile ma solido file rouge, in cui la tragica storia di Prince, un ragazzino africano che sognava di arrivare in Europa si intreccia con le riflessioni più profonde sulla parola “confini” e sul significato che questi da sempre assumono per alcuni e non per altri. “Appartengo a quella parte di umanità per cui i confini non esistono. Esistono per gli altri, per chi li trova chiusi” scrive l’autore, in “Camminare” in cui racconta anche la sua esperienza di viaggio sulla rotta dei migranti nei Balcani.

Prince aveva 14 anni. Apparteneva a quella parte di umanità per cui i confini invece esistono, sono chiusi e con questi ha dovuto fare i conti. Il suo corpo senza vita viene trovato nel gennaio scorso nel vano carrello di un aereo partito dalla Costa D’Avorio e atterrato a Parigi. Sembrerebbe scontato dire che oggi Prince può riposare in pace a Abidjan, suo paese natale. Ma non lo è. Non sarebbe così se Chiara Alessi non si fosse presa carico di portare la sua storia all’attenzione delle istituzioni francesi.

I due autori ci racconteranno le loro esperienze e presenteranno i loro libri

Venerdì 4 Settembre 2020 ore 21.00

Villa Restelli

Via Francesco Restelli 20 Olgiate Olona (VA)

Prenotazione consigliata al 348 403 82 62 o villarestelli@gmail.com