È Evasio Regnicoli il nuovo sindaco di Origgio

È ormai certo anche se non ancora ufficiale, Evasio Regnicoli è il nuovo sindaco di Origgio. Vincono quindi le due liste che hanno supportato la sua candidatura, Lega e La Civica di Origgio.

6.494 gli elettori chiamati alle urne. L’affluenza è stata del 66%, l’8 % in più rispetto alle elezioni comunali di cinque anni fa.

«Mi è piaciuto il fatto che abbiamo avuto un incremento di affluenza rispetto alle ultime amministrative – ha commentato il neo sindaco Regnicoli -. Vuol dire che la gente è venuta a votare e ci teneva ad esprimere il proprio parere. Non è stato facile, ma è stata una bella campagna elettorale, più corretta rispetta al passato, anche se più difficoltosa per via delle tempistiche.

Sappiamo le molto cose che ci saranno da fare. Organizzeremo velocemente una squadra che possa amministrare il paese in modo adeguato. Non escludiamo che ci possano essere due assessori esterni, in base alle competenze. Abbiamo avuto sempre l’idea di coniugare conoscenza e pratica e speriamo di fare il bene di tutti gli origgesi, anche di quelli che non hanno votato per noi».