Escono di strada con la Tesla, soccorsi dai Vigili del Fuoco

Nella mattina di oggi, sabato, attorno alle 10, a Tradate in via Bruno Passerini i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti a bordo di una Tesla finita fuori strada. Per cause in fase di accertamento il conducente dell’autovettura “full electric” ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Saronno hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti che non hanno riportato gravi conseguenze.