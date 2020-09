Fotografa la scheda elettorale nella cabina, denunciato un uomo a Gorla Maggiore

Un uomo di origini straniere ma con cittadinanza italiana è stato denunciato ieri, domenica, per aver violato la segretezza del voto. L’episodio si è verificato in un seggio elettorale di Gorla Maggiore dove, oltre che per il referendum, si vota anche per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti sul posto, l’uomo avrebbe fotografato la scheda elettorale sulla quale aveva appena espresso il suo voto. I rappresentanti al seggio si sono accorti di quanto stava avvenendo e sono intervenuti, chiamando in causa i militari. Per lui è scattata la denuncia.

Le norme elettorali prevedono che gli elettori debbano depositare telefoni cellulari, fotocamere e videocamere fuori dalla cabina elettorale. Questa regola è prevista dall’articolo 1 della legge 96/2008:

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

La legge prevede l’arresto da 3 mesi a 6 mesi e l’ammenda da 300 euro a 1000 euro.