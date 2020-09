Prima giornata di campionato per Prima, Seconda e Terza Categoria

Si torna in campo per il campionato dopo il lunghissimo stop e le sorprese non mancano già dopo i primi novanta minuti di gioco. In Prima, Seconda e Terza Categoria non sono mancate le emozioni e i colpi a sorpresa.

PRIMA CATEGORIA

Solo due le vittorie casalinghe in questa prima giornata di campionato: il Luino batte 2-0 il San Marco e la Folgore Legnano supera 1-0 il Canegrate. Un solo pari – 0-0 tra Arsaghese e Nfo Ferno – per il resto sono tutte vittorie in trasferta. La Valceresio passa 2-0 sul campo del Bosto (foto Facebook – U.S. Bosto), il San Michele vince 1-0 a Cantello mentre l’Accademia Bmv espugna 3-1 il campo della Crennese Gallaratese. Stesso risultato per l’Ispra a Tradate e tre punti per i biancorossi, così come il bottino pieno lo guadagna la Pro Azzurra Mozzate grazie al 2-0 rifilato all’Antoniana.

CLASSIFICA: Accademia Bmv, Ispra, Luino, Pro Azzurra Mozzate, Valceresio, Folgore Legnano, San Michele 3; Arsaghese, Nfo Ferno 1; Canegrate, Belfortese, Crennese Gallaratese; Tradate, Antoniana, Bosto, San Marco 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Vittorie a suon di gol per Lonate Pozzolo (4-1 sul Sant’Ilario), Marnate Nizzolina (5-0 sul Mascagni) e Sporting Cesate (4-0 a Nerviano. La prima giornata nel Girone M non vede pareggi e sfruttano il fattore casalingo il Buscate, che batte 2-0 il Parabiago, la Mocchetti, che regola 3-1 il Gorla Minore, e la Virtus Cantalupo che supera 1-0 la Pro Juventude. Colpi esterni per l’Oratorio San Francesco, 2-1 a Beata Giuliana, la Robur, 1-0 a Borsano, e per il Villa Cortese, 2-1 a Solbiate Olona.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina, Sporting Cesate, Lonate Pozzolo, Mocchetti, Buscate, Oratorio San Francesco, Villa Cortese, Robur, Virtus Cantalupo 3; Beata Giuliana, Solbiatese, Borsanese, Pro Juventude, Gorla Minore, Parabiago, Sant’Ilario, Nerviano, Mascagni 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Sono due i “poker” che aprono questo campionato: il primo lo mette a segno la Malnatese (4-1) sul campo del Laveno Mombello, il secondo il Lonate Ceppino (sempre 4-1) sul Tre Valli. Rinviata la gara tra Cuassese e Aurora Induno, sono due i pareggi di giornata: 1-1 tra Jeraghese e Ceresium Bisustum e 3-3 tra Lavena Tresiana e Caravate. Vittorie casalinghe per l’Arnate, 2-0 contro il Samarate, per l’Eagles, 1-0 sul San Luigi, per la Sommese, 2-1 a Buguggiate, e per la Valcuviana, 2-1 sul Coarezza.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino, Malnatese, Arnate, Sommese, Valcuviana, Eagles 3; Caravate, Lavena Tresiana, Ceresium Bisustum, Jeraghese 1; Aurora Induno, Cuassese, Buguggiate, Coarezza, San Luigi, Samarate, Laveno Mombello, Tre Valli 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A

Il GIrone A di Terza Categoria si è aperto con l’anticipo di sabato sera che ha visto la vittoria 4-1 del Varano Borghi sulla Pro Cittiglio. Nelle gare di domenica risalta il 3-0 del Biandronno sulla Casport, il Rancio si impone 2-1 sul Casbeno e la Virtus Bisuschio passa 2-1 a Travedona contro il Fulcro. Pareggi 3-3 tra Brebbia e Caesar e tra France Sport e Ponte Tresa.

CLASSIFICA: Varano Borghi, Biandronno, Rancio, Virtus Bisuschio 3; Brebbia, Caesar, France Sport, Ponte Tresa 1; Casbeno, Fulcro Travedona, Pro Cittiglio, Casport 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE B

Tantissimi gol nella prima giornata del Girone B. La Concagnese passa 7-1 sul campo della Fulgor Appiano, l’Orasport batte 5-1 la Nuova Abbiate, la Vergherese batte 4-0 la Cedratese e il Torino Club si impone 4-2 sull’Aurora Golasecca. Tre punti anche per il Sumirago, che passa 3-0 ad Angera, al Don Bosco basta l’1-0 per espugnare il campo dell’Accademia Visconti.