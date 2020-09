Giovedì 24 il consiglio comunale a Palazzo Estense

Si svolgerà domani la prossima seduta del Consiglio comunale di Varese.

Alle 20 di giovedì 24 settembre la seduta è in Salone Estense, con parte dei consiglieri presenti e parte in video collegamento, come previsto dalle normative anti covid.

Considerando le misure per contrastare la pandemia da coronavirus, l’accesso al Salone, come già avvenuto le ultime volte, non sarà possibile al pubblico.

Per questo motivo la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Palazzo Estense.

Sei i punti all’ordine del giorno tra cui la presentazione del documento unico di programmazione 2021/2023 e le modifiche alla Tari.

L’ORDINE DEL GIORNO COMPLETO