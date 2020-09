Gli alunni del Ciofs superano l’esame abilitante di acconciatura

Si è conclusa la prova abilitante per i ragazzi del settore Tecnico dell’acconciatura, che avevano sostenuto gli esami a fine giugno presso la sede salesiana.

L’esame, svolto nell’assoluto rispetto delle regole Covid, suddiviso in parte teorica e pratica, consente agli studenti di svolgere autonomamente la professione. Il conseguimento dell’abilitazione infatti, permette a questi giovani un domani di diventare titolari di un negozio di acconciatura.

Per questo motivo, durante la prova è stata presente Sandra Landoni, presidente regionale del settore estetico in Confartigianato, che ha portato un contributo sull’autoimprenditorialità, e che dalla settimana prossima sarà la formatrice tecnica di laboratorio del nuovo corso di estetica, novità del Centro. Questo corso infatti va a completare l’offerta formativa della sede di Castellanza che ha già da anni altri settori: il settore delle vendite, l’ amministrativo, l’acconciatura e la sala bar.

Un grande successo formativo che ha visto impegnati per 4 giorni tutti gli allievi con delle modelle, cui sono stati fatti tagli, pieghe, colori, colpi di sole e altri trattamenti caratterizzanti la professione.

Il nuovo direttore del CFP di Castellanza, Antonio Sassi, si è dimostrato molto soddisfatto di questo importante traguardo, anche considerato il periodo che stiamo vivendo. « I nostri ragazzi si sono rivelati dei veri e propri professionisti, pronti per il mondo del lavoro, a cui peraltro erano già stati preparati grazie alle quasi 500 ore di alternanza del 4 anno».

Una delle caratteristiche della formazione professionale infatti, è quella di insegnare ai ragazzi una professione, coniugando competenze di base con quelle professionali con formazione in aula e stage, andando ad aumentare le ore dal secondo anno in poi, proprio per rafforzare l’apprendimento dei ragazzi sul campo.