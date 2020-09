Intesa approva la lista per il rinnovo del cda di Ubi Banca

Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, presieduto da Gian Maria Gros Pietro, ha approvato la lista per il rinnovo del cda di Ubi Banca che sarà presentata per la nomina all’assemblea degli azionisti, convocata per il 15 ottobre.

La lista, che sarà depositata nei termini di legge previsti, è così composta: 1. Paolo M. Grandi (presidente) 2. Bruno Picca (vicepresidente) 3. Gaetano Micciché (consigliere delegato e ceo) 4. Paola Angeletti 5. Laura Viganò 6. Giovanni Boccolini 7. Giuseppe Attanà 8. Anna Simioni 9. Felice Scalvini 10.Alessandra Vitali Rosati 11.Luigi Arturo Bianchi (presidente comitato controllo sulla gestione) 12. Stefania Mancino 13.Cristina Flaim 14.Mario Ciaccia 15. Marialuisa Cicognani.