Investita una bambina di 9 anni a Dumenza

Una bambina di 9 anni è stata investita da un’automobile a Dumenza in via Europa intorno alle 19 e 30. Sul posto per prestare i primi soccorsi l’elisoccorso e l’ambulanza della Croce Rossa di Luino, usciti in codice rosso, vigili del fuoco e carabinieri per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Seguono aggiornamenti