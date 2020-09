La Croce Rossa di Varese cerca volontari

Riprende l’attività di formazione dei volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Varese presieduto dal dottor Angelo Bianchi nelle sue sedi di Varese, Gazzada e Tradate.

I corsi che verranno organizzati, hanno lo scopo di formare nuovi volontari della Croce Rossa Italiana e rispondere anche alle richieste di tutte quelle persone che durante la fase critica della chiusura causata dal Covid-19, si erano rese disponibili a diventare volontari temporanei nel periodo dell’emergenza e la cui formazione non poteva essere completata a causa della difficile situazione.

Saranno organizzate alcune serate di presentazione dei corsi per ognuna delle sedi del Comitato C.R.I. di Varese:

Varese 7 Settembre ore 21:00 – via Henry Dunant, 2 – Varese

Gazzada 8 Settembre ore 21:00 – via Alessandro Manzoni, 14 – Gazzada Schianno

Tradate 15 Settembre ore 21:00 – via Del Carso, 29 – Tradate

Durante le serate saranno illustrate le numerose attività svolte dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, in conformità ai Sette Principi fondamentali che ne regolano l’azione, nonché l’articolazione del corso che permetterà l’accesso all’Associazione e la qualifica di volontario.

Durante gli incontri verranno spiegate le modalità di esecuzione del corso che parzialmente verrà svolto in modalità “a distanza”.

Al termine del corso, che prevede una prova finale, si diventerà volontari dell’Associazione su tutto il territorio nazionale, unitamente al brevetto di Primo soccorso valido a livello Europeo, nonché membri del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che da oltre 150 anni ha come missione la promozione e il lenimento delle sofferenze umane.

Il corso è rivolto a tutti senza alcuna distinzione, purché maggiori di 14 anni.

Il campo di azione della Croce Rossa Italiana è molteplice: all’area emergenza (forse la più conosciuta) si affiancano numerose altre attività legate al “sociale” come la consegna di pacchi viveri oppure la raccolta fondi e molte altre rivolte sempre e comunque a persone bisognose.

“Ti aspettiamo” è l’appello lanciato dal presidente Angelo Bianchi e da Fabio Vuolo, Consigliere Giovane del Comitato Croce Rossa di Varese, a tutti i giovani disposti a mettersi in gioco e a fare della loro vita un testimonianza attiva rivolta alla gentilezza per le strade, nelle case, nelle scuole e tra tutta la comunità che ci circonda.

Chi fosse interessato a partecipare alle serate di presentazione a partire dalle ore 21.00 presso le singole sedi del Comitato (Varese 7 settembre – Gazzada 8 settembre – Tradate 15 settembre) può iscriversi, senza impegno, a questo link .

Ulteriori informazioni sul sito web del Comitato Croce Rossa Italiana di Varese: www.crivarese.it