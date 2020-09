La richiesta di Progetto Cardano: “Non votiamo nelle scuole”

«I Grandi a votare, i minori in aula»: è l’appello che da diversi giorni circola sui social media e tra genitori e studenti, e che Progetto Cardano ha deciso di rivolgere al sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo e alla sua maggioranza.

«La scuola – si legge nella richiesta formale già protocollata – inizia il 14 settembre, dopo mesi di interruzione, con le lezioni in presenza. Il 20 e il 21 settembre è stata indetta una votazione referendaria e in molti territori anche consultazioni politiche. La nostra città, interessata solo dalla consultazione referendaria, vedrà sospendere le lezioni per i due plessi delle scuole primarie».

«Ai nostri bambini, perché ricordiamo che di bambini si tratta essendo nella fascia d’età 5/10 anni, bisognerà far metabolizzare l’ennesima interruzione di un percorso già fortemente condizionato dal recente lockdown. Chiediamo che si faccia il possibile affinché le scuole siano l’ultimo luogo in cui istituire i seggi elettorali. Crediamo che una scelta di questo tipo sia non solo doverosa e di buon senso, ma anche facilmente realizzabile. Nel nostro territorio esistono diversi spazi disponibili in cui si può installare la sede di un seggio elettorale: palestre, oratori, piazze, edifici comunali, capannoni sfitti, sono alcuni degli esempi». Tra i comuni limitrofi c’è l’esempio di Castano Primo, che ha deciso di spostare la sede di voto dalle scuole alla Casa dei castanesi. In provincia di Varese sono già diversi gli appelli affini a quello di Progetto Cardano.

«Confidiamo – è la chiosa della richiesta – che Lei condivida questo che è un sentire diffuso nella comunità, e non semplicemente la proposta di un gruppo di opposizione, e che pertanto Voglia attivarsi in proposito. Il nostro gruppo dal canto suo si rende disponibile a dare il proprio contributo per qualsiasi necessità».