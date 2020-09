La E-work Arena si è rifatta il trucco per Uyba-Conegliano

Domenica 27 settembre, si accendono i riflettori sulla E-work Arena di Busto Arsizio dove alle 16 ci sarà il fischio di inizio del match valido per la seconda giornata della Serie A1 di pallavolo femminile. Un incontro che vedrà contrapposte le padrone di casa della Unet e-work contro le campionesse italiane in carica della Imoco Volley Conegliano guidate in panchina da coach Santarelli.

Il rinnovato palasport bustocco, con la nuova denominazione dopo “l’era Yamamamy”, aprirà i battenti alla grande con taglio del nastro alla presenza del Presidente del club pallavolistico Giuseppe Pirola, dell’AD dello sponsor e-work spa, Paolo Ferrario, ma anche delle autorità cittadine: annunciati sia il sindaco Emanuele Antonelli sia l’assessore allo sport Laura Rogora in occasione di una delle partite più difficili ma anche più affascinanti della stagione.

La corazzata Imoco è stata la protagonista indiscussa del campionato 2019/2020 (nettamente in testa al torneo prima dell’interruzione) e in campo ci si aspetta una grande battaglia, anche se l’impresa sarà davvero ardua, vista anche la non piena disponibilità della palleggiatrice titolare biancorossa Jordyn Poulter, che almeno inizialmente sarà in panchina.

Coach Fenoglio dovrebbe quindi proporre il sestetto visto nelle precedenti uscite, quello composto dalla regista Bonelli in diagonale con Mingardi, al centro Olivotto e Stevanovic, in attacco Gennari e Gray con Leonardi libero. Durante la settimana Gennari e compagne si sono allenate con continuità e anche Alexa Gray – l’ultima a unirsi al gruppo – ha avuto modo di entrare meglio nei meccanismi di gioco della squadra che all’esordio (a Monza) ha rimediato una battuta d’arresto abbastanza netta.

Dall’altra parte della rete, dicevamo, una rivale di altissimo profilo: dopo aver sollevato la Supercoppa Italiana proprio ai danni delle Farfalle, Conegliano ha vinto la prima partita contro Casalmaggiore per 3-1 e a Busto cercherà di conquistare altri tre preziosissimi punti in ottica classifica. Le Pantere si schierano con la regista (e grande ex) Wolosz, in diagonale con Egonu; al centro De Kruijf e Fahr (che sostituisce Folie, infortunata al ginocchio), in banda Sylla e Adams. A difendere il campo il libero della nazionale Monica De Gennaro.

L’opposto biancorosso Camilla Mingardi è pronta ad affrontare le venete e soprattutto è stimolata dalla “sfida” contro Paola Egonu: «Dopo la partita con Monza abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi del nostro esordio: ho visto in questa settimana tanta voglia di fare ed entusiasmo per ritornare in campo e dare il meglio di noi stesse. Il test con Casalmaggiore è stato importante per non perdere il ritmo gara e per prepararci al difficile incontro con Conegliano: domenica non dovremo pensare troppo al risultato, provando però a dare il meglio di noi stesse e giocando al 110% come vuole il nostro coach, per uscire dal campo senza rimpianti. La sfida con Egonu? Beh, lei è l’opposto numero uno al mondo e quindi, visto che mi piacciono le sfide, sarà molto stimolante affrontarla, poi sarà il campo a dire chi avrà vinto».

DIRETTAVN

Aggiornamenti in diretta dalla E-Work Arena saranno a disposizione dei lettori di VareseNews all’interno di DirettaVN, il nostro liveblog sportivo dai campi di gioco. In particolare, li troverete all’interno del “contenitore” dedicato principalmente al basket che trovate CLICCANDO QUI. Per dire la vostra potete usare lo spazio commenti o l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram.

Unet e-work Busto Arsizio – Imoco Volley Conegliano Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Fenoglio.

Conegliano: 1 Caravello, 3 Gicquel, 4 Butigan, 5 De Kruijf, 7 Folie, 9 Omoruyi, 10 De Gennaro (L), 11 Adams, 13 Gennari, 14 Wolosz, 15 Hill, 17 Sylla, 18 Egonu, 19 Fahr. All. Santarelli.

Il programma (2a giornata) – Unet E-Work Busto Arsizio – Imoco Volley Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Zanetti Bergamo; Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Vbc E’piu’ Casalmaggiore – Delta Despar Trentino; Bosca S.Bernardo Cuneo – Saugella Monza; Banca Valsabbina Millenium Brescia – Il Bisonte Firenze. Riposa: Reale Mutua Fenera Chieri