Letture propedeutiche (e propiziatorie) per il primo giorno di scuola

Scaldiamo le matite, prepariamo i quaderni, prepariamo il grembiulino: è ora di tornare a scuola!

Questa settimana due libri che ci aiutano ad affrontare il primo giorno di scuola.

Il libro che va a scuola

Il primo è per i piccolini: “Il libro che va a scuola”.

Un adorabile cartonato che potrete infilare nello zainetto del vostro bambino per tenergli compagnia.

“Mi porti con te?” Chiede il libro.

Un topolino gli chiede allora se è davvero pronto per la scuola e il libro risponde sempre entusiasta.

Un bel rito da cominciare qualche giorno prima dell’inizio della scuola per dare conforto al vostro piccolo, utilissimo per i primi tempi di inserimento.

Il libro che va a scuola

di Cédric Ramadier e Vincent Bourgeau

L’Ippocampo editore – € 9,90

“Villa Mannara”

Per il passaggio tra la quinta elementare e la prima media è uscito ieri “Villa Mannara”! Edito da Pelledoca, è il mio ultimo romanzo.

Federico e Driss cominciano la prima media.

Per diventare famosi decidono di risolvere il caso della vecchietta scomparsa.

In sella alle loro biciclette che chiamano “Viper” e “Drago” scorrazzano per le vie del paese alla ricerca della donna. Disegnano una mappa che ritrae sei campi perfetti per poter giocare a calcio che chiamano rispettivamente: San Siro, Amsterdam Arena, Allianz Arena, Santiago Bernabeu, Olimpico e il migliore di tutti: il Maracana.

Un giorno mentre giocano al Maracana la palla finisce nel giardino di una villa molto inquietante. L’ululato di un lupo fa sì che i ragazzi la ribattezzino Villa Mannara.

Una strega, uno zombie, una vecchietta scomparsa, un traditore, due ragazzi e le loro biciclette.

Riusciranno a uscirne vivi? Risolveranno il caso?

Una storia perfetta per il passaggio dalle elementari alle scuole medie che parla di fiducia, di amicizia, di diversità e di inclusione.