A Lonate Ceppino e Solbiate Arno ripartono i corsi di teatro di Giovanni Ardemagni

Tornano dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria i corsi di teatro tenuti dall’attore Giovanni Ardemagni. Due le sedi: una, riconfermata, al Circolo familiare di Solbiate Arno dove Ardemagni propone i suoi laboratori per il terzo anno, e una nuova allo spazio culturale Black Inside di Lonate Ceppino.

I corsi saranno introdotti da due lezioni di prova completamente gratuite.

Oltre ad essere un’occasione piacevole per stare insieme agli altri, il teatro è un “gioco” che può aiutare tantissimo in un percorso di crescita personale. «Il gioco del teatro aiuta a sciogliere insicurezze e timidezze, coltivando autostima e disinvoltura, allenando la creatività e l’espressività di ognuno – spiega Giovanni Ardemagni – Movimento, gesto, voce, ritmo, concentrazione, esplorazione dello spazio e gestione degli oggetti, ricerca del personaggio, sviluppo della fiducia e gestione delle emozioni. Sono alcuni degli elementi che tratteremo durante il laboratorio, finalizzati alla messa in scena di un saggio».

Per chi è curioso di scoprire i corsi di Giovanni Ardemagni il primo appuntamento è per lunedì 5 ottobre dalle 21 alle 23 a Lonate Ceppino (al Black Inside in via I Maggio 2), mentre a Solbiate Arno si inizia venerdì 9 ottobre (al Circolo familiare in piazza Madonnina 3), sempre dalle 21 alle 23.

Per garantire il rispetto delle norme anti Covid ed evitare un numero eccessivo di persone, è necessario prenotare la propria partecipazione alle lezioni gratuite scrivendo una mail a info@giovanniardemagni.net, oppure chiamare il numero 338 6431314

Ulteriori informazioni sul sito di Giovanni Ardemagni e sulla sua pagina Facebook