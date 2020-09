L’umidità ferma Uyba e Novara sull’1-1; la semifinale riprenderà domenica

Non vince Busto, non vince Novara, vince a sorpresa l’umidità: la seconda semifinale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile, prevista nella serata di sabato 5 settembre, termina per ora con un salomonico pareggio, un set per parte. Troppo pericoloso continuare a giocare nella cornice splendida di piazza dei Signori a Vicenza (foto Lega Volley Femminile), quindi all’aperto: la serata della città veneta si è dimostrata assai umida e così le giocatrici sono state costrette a rientrare negli spogliatoi (e poi in albergo) senza un verdetto.

La partita verrà ripresa domenica mattina alle 11, ma per sicurezza si è scelto di giocare al palasport Città di Vicenza – o PalaGoldoni – almeno il troncone rimanente del match. La finalissima di Supercoppa, in programma nel pomeriggio (con la Imoco Conegliano qualificata dopo il 3-0 rifilato a Scandicci), dovrebbe disputarsi di nuovo nella piazza centrale della città.

L’interruzione è arrivata sul punteggio di un set pari e 2-1 per la UYBA, ed è stata sancita dopo l’ennesima scivolata di una giocatrice sul terreno di gioco, nella fattispecie Giulia Leonardi. Il libero della Unet E-Work è poi intervenuta ai microfoni di RaiSport per parlare delle sue impressioni: «Sarà difficile dormire questa notte, perché siamo arrivate cariche all’incontro e l’adrenalina è ai massimi». Sulla decisione le due società si sono trovate d’accordo: «Era davvero difficile per le ragazze giocare, è giusto salvaguardare la salute delle atlete» ha detto alla Rai il tecnico di Novara, fresco ex bustocco, Stefano Lavarini ancora prima che venisse ufficializzato lo stop.